Криминал 30 мая 2023, 15:34 Жителям Петербурга вынесли наказание за организацию нелегального казино

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В Санкт-Петербурге суд вынес наказание в отношении двух местных жителей, которые с апреля 2022 года по январь 2023 года проводили нелегальные азартные игры во Фрунзенском районе города. Об этом написали «Невские новости».

Для проведения игр обвиняемые использовали два нежилых помещения на Будапештской и Прилукской улицах, где разместили по 15 комплектов игрового оборудования.

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Фигурантов дела приговорили к 1,5 и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два и 3,5 года.