Происшествия 23 мая 2023, 22:51 Нескольких человек обвинили в организации казино на Ямале и в ХМАО

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В ХМАО перед судом предстанут три человека, которых обвинили в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

«Обвиняемые, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования», — уточнили в ведомстве.

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Сеть игровых клубов действовала в Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте, Муравленко и Ноябрьске. По данным информагентства, всего в преступной группировке состояли 15 человек. Их доход превысил 297 миллионов рублей.

«В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест», — добавили в окружной прокуратуре.