Мир 26 января 2024, 21:52 Путин не исключил, что ВСУ случайно сбили самолет Ил-76 Путин: ВСУ могли случайно сбить Ил-76 из-за непонимания, как работает ПВО РИА «Новости»

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Украинская армия могла сбить самолет Ил-76 по ошибке. Такую возможность не исключил российский президент Владимир Путин в ходе беседы на встрече со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

«В любом случае, то, что произошло, — это преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить и такую юридическую формулировку, или специально, но, в любом случае, это — преступление», — сказал глава государства.

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Он отметил, что ВСУ каждый день совершают подобные преступления. От рук боевиков Украины страдают и мирные жители.

По словам президента, изъятые на месте крушения самолета средства поражения указали на то, что ВСУ сбили аппарат именно ракетой ПВО.

«Либо плохо научили (украинских военных — прим. ред.), либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами», — сказал Путин.

Также президент назвал специальную военную операцию попыткой прекратить войну, которую власти Украины устроили еще в 2014 году. Глава государства отметил, что Россия добьется реализации поставленных целей.