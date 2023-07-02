02 июля 2023, 19:41
Специалисты Минобороны прибыли к месту взрыва в Приморско-Ахтарске
Оперштаб Кубани: специалисты Минобороны начали работу на месте ЧП в Приморско-Ахтарске
Специалисты Минобороны прибыли на место ЧП в Приморско-Ахтарске, где, по информации из соцсетей, произошел взрыв. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«По информации главы муниципалитета Максима Бондаренко с места происшествия, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет, жилые дома также не пострадали, происшествие вдали от поселений», — отметили в сообщении.
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На месте происшествия работают специалисты Минобороны и экстренные службы. Причины произошедшего выясняют. Губернатор Вениамин Кондратьев писал, что находится на связи с главой муниципалитета.
Очевидцы рассказывали, что прогремел очень сильный взрыв в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, в небо поднялся столб черного дыма. В поле оказалась огромная воронка.
«Сильный взрыв! Очень сильный… И дым за городом», — писал житель в комментариях на странице губернатора.
Ранее СМИ сообщали, что, по предварительной информации, система ПВО сбила ракету.
В середине июня жители Краснодара услышали сильный хлопок. Громкий звук раздался в Юбилейном микрорайоне города.
Минобороны РФ
Краснодар
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