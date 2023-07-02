Происшествия 02 июля 2023, 16:58 Мощный взрыв произошел в Краснодарском крае — СМИ Mash: система ПВО сбила ракету рядом с аэродромом в Приморско-Ахтарске

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В Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв, предположительно, сработала система ПВО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, взрыв произошел в районе аэродрома Приморско-Ахтарска. В небо поднялся столб черного дыма. В поле оказалась огромная воронка. Предположительно, такие последствия могут быть связаны с атакой на склад с горюче-смазочными материалами на территории аэродрома.

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«По нашей информации, ракету сбила ПВО», — сказано в сообщении.

В воскресенье, 2 июля, над Белгородским районом средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Несколькими днями ранее такой же украинский дрон ликвидировали в районе поселка Маслова Пристань. При падении обломков никто не пострадал.