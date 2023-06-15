Происшествия 15 июня 2023, 01:52 «Аж дом трясло». Жители Краснодара услышали похожий на взрыв хлопок Похожий на взрыв звук услышали жители Краснодара Unsplash

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В Краснодаре жители пожаловались на непонятный звук, похожий на взрыв. Горожане стали писать, что «хлопок» было хорошо слышно в центре. О странном звуке сообщило интернет-издание «Блокнот-Краснодар».

Громкий звук слышали в Юбилейном микрорайоне города, однако сообщения о взрыве были даже из Адыгеи.

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«В центре хорошо слышно, аж дом трясло», — написали краснодарцы в соцсетях.

Горожане высказали предположение, что причиной звука был переход самолета на сверхзвуковую скорость, так как в крае проходят авиаучения Минобороны.

В редакцию издания позвонил читатель и сообщил, что в центре города был сильный грохот. Он сильно отличался от тех, что местные жители слышали ранее, и которые объяснили переходом на сверхзвук

«Я понимаю, что может быть момент эха, но показалось, что хлопок исходил со стороны Яблоновского [моста] в Адыгее. Я живу на улице Октябрьской, у меня аж стекла на окнах затряслись. Проснулись дети», — рассказал краснодарец.

Сообщения о громком звуке поступали из разных районов Краснодара, некоторые утверждают, что сильный хлопок слышали далеко за пределами города, в Адыгее и Приморско-Ахтарске.

Оперштаб Краснодара пока никак не прокомментировал непонятный звук, в ЕДДС также не поступало сообщений о ЧП и происшествиях.