Происшествия 04 февраля 2024, 22:00 Спасенный из утонувшей машины ребенок умер в Махачкале Находившийся в утонувшей машине мальчик умер в больнице в Махачкале РИА «Новости»

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Один из двоих детей, пострадавших в результате падения автомобиля в канал в пригороде Махачкалы, скончался в клинической больнице. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Десятилетний мальчик умер. У него несколько раз останавливалось сердце», — уточнили в сообщении.

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ЧП произошло в поселке Семендер.Автомобиль с пассажирами рухнул в канал имени Октябрьской революции. Двоих мальчиков достали из воды и госпитализировали. Их состояние оценивалось как тяжелое.

Заместитель главы Махачкалы Эмилия Раджабова рассказала в своем Telegram-канале, что пострадавшие — воспитанники спортивных школ, которые ехали на соревнования.

По данным Госавтоинспекции республики, 23-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги в канал. В этот момент помимо него в легковушке находились трое школьников.