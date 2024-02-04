Происшествия 04 февраля 2024, 15:01 Легковушка с детьми ушла под воду после падения в канал в Дагестане Минздрав Дагестана заявил о тяжелом состоянии детей из утонувшей в канале машины Прокуратура Дагестана / Telegram

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Перевозивший детей на легковом автомобиле во время проезда поселка Семендер в пригороде Махачкалы не справился с управлением и отправил машину в канал. В результате несовершеннолетние пассажиры получили травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По данным Telegram-канала Baza, в воду улетела «Приора» под управлением тренера MMA. Мужчина вез домой трех учеников.

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После аварии водитель и один мальчик выбрались из салона самостоятельно. Двух младших детей уже без сознания из машины достали очевидцы. Прибывшие на место врачи забрали их в реанимацию.

Прокуратура Дагестана / Telegram

В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в ушедшем под воду легковом автомобиле находились двое детей восьми и 12 лет. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Мальчиков подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В конце января в Калужской области в машине заживо сгорели 16-летняя девушка и ее отец, который находился за рулем. Источником огня оказался газовый баллон, который семья везла в багажнике. Выбраться из пылающей машины смогла только мать погибшей девочки. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.