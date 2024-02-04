Эксклюзив 04 февраля 2024, 15:29 Появились кадры упавшей в канал Махачкалы машины с детьми Спасение детей из упавшей в канал Махачкалы машины сняли на видео

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Легковой автомобиль упал в водный канал в Махачкале, пострадали двое несовершеннолетних. В распоряжении «360» появилось видео с места ЧП.

Очевидцы пытались вытащить людей из затонувшей машины. Некоторые советовали сразу сделать искусственное дыхание.

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В пресс-службе региональной прокуратуры уточняли, что ЧП произошло 4 февраля в поселке Семендер. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в водный канал.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров, их отвезли в больницу. Ведомство взяло ход расследования обстоятельств аварии под свой контроль.

Пресс-служба Минздрава республики добавила, что пострадали дети восьми и 12 лет. Их состояние оценили как крайне тяжелое. Врачи подключили их к аппаратам искусственной вентиляции легких.