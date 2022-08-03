Спасенные от пожара товары со склада Ozon в Истре сняли на видео

С территории склада Ozon в Истре, который загорелся 3 августа, сумели вынести часть хранившихся на нем товаров. Их убрали на траву в отдалении от пожара.

На земле оказались коробки, бутылки с водой и неизвестной жидкостью, упаковки угля и другие вещи, которые не уничтожил огонь.

По данным МЧС, площадь возгорания в селе Петровское достигла 55 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали вертолет и пожарный поезд. Известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Криминалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что главная задача не позволить огню перекинуться на соседние здания. На месте развернули оперативный штаб.