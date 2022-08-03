Центр медицины катастроф заявил о погибшем в пожаре на складе Ozon в Истре

При крупном пожаре на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра погиб один человек. Количество пострадавших выросло до 13. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Двух пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спасатели пока не могут установить местонахождение двух работников склада. Он подчеркнул, что сейчас самое главное не дать огню перекинуться на другие здания.

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. Первая задача была — вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Сейчас на месте пожара работает оперативный штаб. Пожарные увеличили количество техники. Тушением пожара занимаются в том числе два вертолета Ка-32. Предварительной версией причины возникновения огня назвали несоблюдение требований безопасности.