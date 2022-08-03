СК завел уголовное дело из-за пожара на складе в Истре

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте работают опытные криминалисты, которые выясняют причины и обстоятельства, приведшие к масштабному пожару. Также они намерены подсчитать размер ущерба. По итогам предварительного осмотра они назначат экспертизы, в том числе пожарно-технические и судебно-оценочные.

Сильный пожар начался на складе компании Ozon в среду, 3 августа. По данным Центра медицины катастроф, один человек погиб, 13 пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте открыли оперативный штаб, который возглавил руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. Первая задача была — вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

По последним данным, огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. К тушению пламени привлекли вертолеты и пожарный поезд. По предварительным данным, причиной возникновения огня стали нарушения требований пожарной безопасности.