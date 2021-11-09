Спасение моряков с севшего на мель в Приморье судна засняли с вертолета

Спасательная операция по эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine в Приморье успешно завершена. Представители МЧС сняли с вертолета спасение моряков.

«Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного цента поиска и спасения», — сказано в сообщении ведомства.

Все 14 членов экипажа поднялись в вертолет при помощи специальных устройств. Моряков уже доставили на берег.

Уточняется, что спасательная операция прошла в сложных погодных условиях. Высота волн доходила до 2,5-3 метров, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

Рано утром 9 ноября стало известно, что контейнеровоз Risе Shinе сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Сначала спасатели отправились к судну по воде, но из-за сильных волн не смогли помочь. Позже на место ЧП вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Среди 14 членов экипажа не было ни одного россиянина. По факту случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.