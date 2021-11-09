Началась эвакуация экипажа с севшего на мель у Находки судна Rise Shine
Вертолет МЧС РФ приступил к эвакуации экипажа потерпевшего крушение контейнеровоза Rise Shine
Вертолет МЧС России начал эвакуировать экипаж судна Rise Shine, которое потерпело крушение у берегов порта Находка в Приморье. Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке», — рассказал ТАСС представитель экстренных служб.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее сообщил, что жизням членам команды ничего не угрожало, в контейнерах опасного груза не находилось.
Контейнеровоз Rise Shine сел на мель, а затем переломился на две части рядом с Находкой на юге Приморского края. На помощь экипажу по воде отправились сразу несколько команд, однако из-за сильного шторма у них не получилось эвакуировать работников Rise Shine. Известно, что волны достигали четырех метров и перехлестывали судно, из-за этого не удавалось начать операцию.
На борту контейнеровоза находятся 14 человек, россиян среди них нет. По факту случившегося Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.