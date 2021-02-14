Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе

Разбор завалов на месте взрыва, прогремевшего в супермаркете во Владикавказе, завершен. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Северной Осетии.

«Разбор завалов на месте разрушенного здания завершен», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Взрыв прогремел в пятницу утром в здании ТЦ на улице Гагкаева. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В момент взрыва в супермаркете не было посетителей, в здании был только один мужчина, который всю ночь работал в ювелирной мастерской и заснул под утро, проснувшись от взрыва. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без пострадавших. Момент взрыва в ТЦ ранее показали на видео с камер наблюдения.

В региональном главке МВД исключили версию теракта. Замначальника полиции по охране общественного порядка Альберт Сабанаев сообщил, что следов взрывчатых веществ на месте обнаружено не было.

Взрыв произошел в подвале здания, в котором проводились строительные работы. Об этом ранее сообщили в компании «Магнит», которая владеет магазином в торговом центре.