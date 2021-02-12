Взрыв газа во Владикавказе связали с ремонтом в подвале

В компании «Магнит» заявили, что в подвале торгового центра во Владикавказе, где в пятницу утром произошел взрыв, могли вестись строительные работы. Представитель ретейлера сообщил об этом ТАСС.

Представитель «Магнита» сообщил, что компания арендовала в трехэтажном здании помещение для продажи косметики, а сам магазин находился в собственности.

«Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы», — сообщили в компании.

По предварительной версии, в подвале ТЦ, расположенном на улице Гагкаева, произошел взрыв газа. Посетителей в этот момент в здании не было, так как магазин «Магнит» был закрыт, его сотрудники не пострадали.

«Компания сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего», — заявили в «Магните».

По факту взрыва Следственный комитет РФ начал доследственную проверку.

Выживший охранник супермаркета, который находился в здании, ранее рассказал, что ночью работал и заснул под утро, а проснулся от взрыва. Мужчина сказал, что, кроме него, в здании никого не было.