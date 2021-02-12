Момента взрыва торгового центра во Владикавказе попал на видео
Момент взрыва супермаркета «Магнит» засняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрывной волной откинула части разрушенного здания на несколько метров.
Взрыв в трехэтажном торговом центре произошел в 07:24. На первом этаже находились магазины «Магнит» и «Магнит Косметик», второй и третий этаж сдавался под офисы — сейчас все они превратились в груду обломков. По предварительной информации, никто не пострадал, потому что магазины были закрыты.
Из-за мощной взрывной волны выбило окна в расположенных неподалеку жилых домах. Пострадали также припаркованные возле здания машины — их осыпало обломками и осколками. Завалы разбирают вручную и с помощью спецтехники — на месте работают около 200 сотрудников МЧС.
По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа. В компании «Магнит» заявили, что на цокольном этаже разрушенного торгового центра шли строительные работы. Сама компания не имела доступа к этим помещениям.