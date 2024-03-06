Важное 06 марта 2024, 16:43 Спасатели вызволили из пожара в Москве 9 человек, в том числе ребенка МЧС: в Москве огнеборцы спасли из пожара 9 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве огнеборцы МЧС России спасли из пожара девять человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На севере столицы загорелась квартира в 12-этажном здании. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Реклама

«Сотрудники МЧС России уже ликвидировали пожар. Сведений о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

Накануне крупный пожар вспыхнул в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве. Сообщалось, что загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого огонь охватил квартиру на улице Маросейка в столице. Пламя распространилось на 10 квадратных метров. Огонь оперативно потушили, обошлось без жертв и раненых.