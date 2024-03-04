Эксклюзив 04 марта 2024, 18:21 Движение по улице Маросейка в Москве ограничили из-за пожара в доме Источник «360»: квартира загорелась в доме на улице Маросейка в Москве Pxhere

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Пожар охватил квартиру на улице Маросейка в Москве. Как сообщил источник «360», огонь охватил помещение на четвертом этаже в доме № 13.

«Из двух окон — серый дым. Движение по улице ограничено», — передал собеседник издания.

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Пламя успело распространиться на 10 квадратных метров. Огонь быстро потушили, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас спасатели проверяют перекрытия в здании. В них пришлось делать отверстия, чтобы добраться до очага пожара.

Ранее в тот же день, 4 марта, крупный пожар произошел в автосервисе в Химках. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Пламя охватило территорию в тысячу квадратных метров. Никто из работников не пострадал, пять человек успели эвакуироваться до приезда спасателей.