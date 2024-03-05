Эксклюзив 05 марта 2024, 08:58 Крупный пожар начался в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве Источник «360»: в доме на улице Скульптора Мухиной в Москве загорелась квартира РИА «Новости»

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Пожар начался 5 марта в жилом доме № 7 на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Вспыхнула двухкомнатная квартира на четвертом этаже. На место происшествия уже прибыли пожарные. Спасатели проникли в подъезд и приступили к ликвидации возгорания.

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«Ранг пожара первый», — передал источник.

Само здание — 14-этажное. Дом не газифицирован.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока неизвестны. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что из окон полыхающей квартиры вырываются языки пламени, валит густой дым.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Маросейка в Москве. Огонь охватил также помещение на четвертом этаже в доме № 13. Из-за происшествия движение по улице перекрыли.