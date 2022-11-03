Пожар в частном доме Краснодарского края унес жизнь мужчины | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 21:57 Пожар в частном доме Краснодарского края унес жизнь мужчины

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Житель села Майкопском Гулькевичского района погиб в пожаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Возгорание произошло вечером 1 ноября. О случившемся спасателям сообщили соседи. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем. На месте пепелища обнаружили тело 76-летнего местного жителя. На данный момент специалисты проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства случившегося.