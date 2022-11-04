Вещевой рынок загорелся в Пензе | 360°

04 ноября 2022, 12:41
Вещевой рынок загорелся в Пензе
МЧС: торговый павильон загорелся на ярмарке в Пензе
В Пензе произошел пожар на вещевом рынке. В распоряжении «360» оказались видео с места событий.
Судя по кадрам, загорелся павильон с верхней одеждой. Там виден сильный открытый огонь. Над зданием ярмарки «Красные Холмы» сгустился черный дым. Посетителей эвакуировали по пожарной тревоге. Кстати, людей, как и автомобилей вокруг здания, достаточно много — видимо, местные жители решили начать покупки прямо утром выходного дня.
Реклама
В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что на улице Суворова загорелся торговый павильон. Спасатели получили сообщение об этом в 09:34. В тушении участвовали 43 сотрудника МЧС и 12 спецмашин. Данных о пострадавших и ущербе на данный момент нет. Причин происшествия также пока не называют.
Реклама
Жителям напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и требования к эксплуатации электроприборов.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама