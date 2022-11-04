Вещевой рынок загорелся в Пензе | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 12:41 Вещевой рынок загорелся в Пензе МЧС: торговый павильон загорелся на ярмарке в Пензе

Читать 360tv в

В Пензе произошел пожар на вещевом рынке. В распоряжении «360» оказались видео с места событий.

Судя по кадрам, загорелся павильон с верхней одеждой. Там виден сильный открытый огонь. Над зданием ярмарки «Красные Холмы» сгустился черный дым. Посетителей эвакуировали по пожарной тревоге. Кстати, людей, как и автомобилей вокруг здания, достаточно много — видимо, местные жители решили начать покупки прямо утром выходного дня.

Реклама

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что на улице Суворова загорелся торговый павильон. Спасатели получили сообщение об этом в 09:34. В тушении участвовали 43 сотрудника МЧС и 12 спецмашин. Данных о пострадавших и ущербе на данный момент нет. Причин происшествия также пока не называют.

Реклама

Жителям напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и требования к эксплуатации электроприборов.