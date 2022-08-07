Спасатели спустятся в коллектор для поиска пропавших в Москве рабочих

Сотрудники МЧС спустятся в коллектор для поиска рабочих, которые провалились в канализационный колодец по Краснодарской улице в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Спасатели спустятся в коллектор по специальной длинной лестнице, это последний колодец, ведущий к Москва-реке.

Работники провалились в коллектор во время технических работы, поток воды смыл их. Точное число работников на данный момент неизвестно, на видео попало спасание одного из пострадавших.

Столичная прокуратура сообщала, что спасатели ведут поиск трех мужчин 1999, 2001 и 2002 годов рождения.

МЧС перекрыло место падения, движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту.

Происшествие произошло по Краснодарской улице в Москве. Несколько работников провалились в канализационный колодец. Спасение одного из пострадавших показали на видео.