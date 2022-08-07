07 августа 2022, 15:12
Спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве сняли на видео
Прокуратура Москвы показала спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве
Происшествие произошло по Краснодарской улице в Москве. Несколько работников провалились в канализационный колодец. Спасение одного из пострадавших показали на видео.
Работники проводили технические работы в канализационном коллекторе, потом пошел сильный дождь и их снесло потоком воды.
Источник фото: телеканал «360»
Изначально сообщалось, что упали два работника, однако точное количество пока не известно.
Место падения огородили, перекрыто движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту. На месте происшествия четыре кареты скорой помощи.
Ранее синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «360», что в Москве в воскресенье ожидаются сильный ливень и гроза.