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    07 августа 2022, 15:12

    Спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве сняли на видео

    Прокуратура Москвы показала спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве

    Максим Зинкин

    Происшествие произошло по Краснодарской улице в Москве. Несколько работников провалились в канализационный колодец. Спасение одного из пострадавших показали на видео.

    Работники проводили технические работы в канализационном коллекторе, потом пошел сильный дождь и их снесло потоком воды.

    Спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве сняли на видео | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Изначально сообщалось, что упали два работника, однако точное количество пока не известно.

    Место падения огородили, перекрыто движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту. На месте происшествия четыре кареты скорой помощи.

    Ранее синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «360», что в Москве в воскресенье ожидаются сильный ливень и гроза.