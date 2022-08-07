Спасение упавших в канализационный колодец работников в Москве сняли на видео

Происшествие произошло по Краснодарской улице в Москве. Несколько работников провалились в канализационный колодец. Спасение одного из пострадавших показали на видео.

Работники проводили технические работы в канализационном коллекторе, потом пошел сильный дождь и их снесло потоком воды.

Источник фото: телеканал «360»

Изначально сообщалось, что упали два работника, однако точное количество пока не известно.

Место падения огородили, перекрыто движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту. На месте происшествия четыре кареты скорой помощи.

Ранее синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «360», что в Москве в воскресенье ожидаются сильный ливень и гроза.