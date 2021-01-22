Спасатели подняли на поверхность тела всех погибших в шахте Кузбасса горняков

Выброс метана в шахте имени С. Д. Тихова произошел в ночь на пятницу по местному времени. В этот момент под землей работали 44 человека. Большая часть горняков спаслась — 41 человек. Трое оказались под завалами, двое из них были обнаружены практически сразу и вытащены на поверхность. Тело третьего горняка искали несколько часов.

СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Власти Кузбасса и руководство промышленного холдинга обещали помочь семьям погибших. Из-за обрушения добыча и проходка в шахте временно приостановлены.