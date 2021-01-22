Тело третьего горняка обнаружили на шахте в Кузбассе, где произошло обрушение породы

«Горноспасатели подняли на поверхность тела двоих шахтеров, местонахождение третьего горняка также установлено, ведутся мероприятия по поднятию его тела на поверхность», — сказано в сообщении.

СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

О ЧП на шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области стало известно 22 января в 02:40 по местному времени (21 января 22:40 по мск). Там произошел «выброс угля и породы с повышенным газовыделением».

В штреке в тот момент находились 44 человека. На поверхность удалось вывести 41. Под завалами остались трое. Они погибли.

Все случилось на шахте имени С. Д. Тихова, которая входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).