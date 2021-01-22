Обрушение породы произошло в угольной шахте Кузбасса. Есть жертвы

Выброс метана произошел на угольной шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Это стало причиной обрушения горной породы в забое. Жертвами происшествия стали два человека. Сейчас ведутся поиски еще одного человека.

Все произошло на шахте имени С. Д. Тихова, которая входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).

«[Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. […] По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Позднее второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», —сообщили ТАСС оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.

В заявлении указано, что на аварийный объект выехали три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).

На момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека, 41 из них вышел на поверхность.

Обрушение в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло днем 6 января (ночью по московскому времени). Пять человек оказались под завалами.