Обрушение породы произошло в угольной шахте Кузбасса. Есть жертвы
Все произошло на шахте имени С. Д. Тихова, которая входит в состав Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ).
«[Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. […] По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Позднее второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», —сообщили ТАСС оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.
В заявлении указано, что на аварийный объект выехали три отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).
На момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека, 41 из них вышел на поверхность.
Обрушение в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло днем 6 января (ночью по московскому времени). Пять человек оказались под завалами.