Происшествия 13 июля 2023, 11:24 Спасатели отыскали 2 пропавших после потопа жителей Туапсинского района ТАСС: тела 2 из 4 пропавших во время потопа в Туапсинском районе человек нашли в море Скриншот с видео / «ВКонтакте»

Читать 360tv в

В Туапсинском районе нашли тела женщины и мужчины, которых после ливней смыло в море. Местонахождение еще двух человек неизвестно, сообщил ТАСС.

«Двоих нашли в море погибшими», — сообщили агентству в прокуратуре Краснодарского края.

Реклама

В них узнали девушку 2003 года рождения и мужчину 1956 года рождения. По информации надзорного органа, оба находились в момент потопа в частном доме, который смыло в реку Казачья щель. Остальных пока не нашли.

Следком возбудил уголовное дело после того, как 12 июля в поселке Тюменский поток воды из-за сильных осадков снес частный дом и автомобиль. В постройке, по версии следователей, находились две девушки и подросток, в ВАЗ 2107 — 67-летний мужчина. Их искали в акватории Черного моря, куда впадает Казачья щель, и вдоль берега. Telegram-канал Shot сообщал, что пропали пять, а не четыре человека. Один из них пытался переехать реку вброд, но его унесло водой.