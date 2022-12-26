Происшествия 26 декабря 2022, 00:23 Спасатели освободили из снежного плена 8 человек после схода лавины в Австрии Kronen Zeitung: восемь лыжников спасли после схода лавины в Австрии Пресс-служба МЧС

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Восемь человек освободили из под снега после схода лавины в Австрии. Спасательные группы продолжают искать еще двух лыжников, написала газета Kronen Zeitung.

Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг в воскресенье во второй половине дня. В результате 10 человек оказались в плену снега.

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«Восемь человек были обнаружены живыми. Еще двух человек продолжают искать», — сообщили журналисты.

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Уточняется, что людей засыпало снегом, поэтому шансы найти их через пять часов после схода лавины сильно «ограничены». Толщина снежного покрова на горе составляет около четырех метров. В поисковой операции участвуют свыше 100 человек.

Посольство РФ в Австрии сообщило о проверке информации, есть ли среди пострадавших от схода лавины в федеральной земле Форарльберг россияне.