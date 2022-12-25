Происшествия 25 декабря 2022, 22:49 Посольство России выяснит, пострадали ли россияне при сходе лавины в Австрии Посольство РФ выясняет информацию о россиянах среди пропавших после схода лавины в Австрии Pixabay

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Посольство России в Вене ведут проверку, чтобы узнать, есть ли среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Австрии граждане РФ. Об этом диппредставительство сообщило в Facebook*.

«Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан РФ», — сообщили в диппредставительстве.

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В посольстве также напомнили о правилах безопасности и рекомендовали не покидать отведенные для катания трассы.

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Ранее стало известно, что десять человек оказались под снегом в результате схода лавины в регионе Форарльберг. Спасатели организовали поисковую операцию с использованием вертолетов и собак продолжается. Поиском лыжников занимаются свыше 100 человек. Также сообщалось, что одного лыжника нашли с травмами.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.