Происшествия 25 декабря 2022, 22:19 Группа лыжников пропала после схода лавины в Австрии Kronen Zeitung: в Австрии после схода лавины пропали 10 лыжников Википедия

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Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг Австрии. Сейчас экстренные службы ищут 10 пропавших человек, написала газета Kronen Zeitung.

Лавина сошла во второй половине дня 26 декабря в районе горы Тритткопф, высота которой составляет 2,7 тысячи метров. Известно, что уже нашли одного лыжника с травмами. Его госпитализировали.

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В поисках участвуют около 100 спасателей, они используют прожекторы и специально обученных собак. Также задействованы вертолеты — из соседнего Тироля для участия в поисковой операции направили три воздушных судна.

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Власти Форарльберга предупреждали туристов об опасности схода лавин на протяжении всей недели.