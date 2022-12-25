25 декабря 2022, 22:19
Группа лыжников пропала после схода лавины в Австрии
Kronen Zeitung: в Австрии после схода лавины пропали 10 лыжников
Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг Австрии. Сейчас экстренные службы ищут 10 пропавших человек, написала газета Kronen Zeitung.
Лавина сошла во второй половине дня 26 декабря в районе горы Тритткопф, высота которой составляет 2,7 тысячи метров. Известно, что уже нашли одного лыжника с травмами. Его госпитализировали.
Реклама
В поисках участвуют около 100 спасателей, они используют прожекторы и специально обученных собак. Также задействованы вертолеты — из соседнего Тироля для участия в поисковой операции направили три воздушных судна.
Реклама
Власти Форарльберга предупреждали туристов об опасности схода лавин на протяжении всей недели.
Реклама
Реклама