Спасатели нашли живыми четырех рыбаков с перевернувшихся лодок на Красноярском водохранилище
«Только что поступила информация, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми», — рассказажа журналистам представитель регионального главка МЧС. Ее слова приводит РИА «Новости».
Крушение лодок в районе залива Каменка Красноярского водохранилища произошло из-за их столкновения. В результате один человек скончался. О происшествии сообщили очевидцы, которые обнаружили на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС одного выжившего рыбака и рядом с ним — тело погибшего. Судьба еще четырех пассажиров лодок «Прогресс» была неизвестна.
Столкновение произошло вечером 10 октября.
Ранее сообщалось о спасении мужчины, у которого случился инсульт во время шторма. Он вместе с супругой находился на борту моторной лодки на Онежском озере в Карелии.