Спасатели нашли живыми четырех рыбаков с перевернувшихся лодок на Красноярском водохранилище

Четыре человека, пропавшие без вести после крушения двух лодок на Красноярском водохранилище, обнаружены живыми. Поисками занимались полицейские и спасатели Балахтинского района.

«Только что поступила информация, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми», — рассказажа журналистам представитель регионального главка МЧС. Ее слова приводит РИА «Новости».

Крушение лодок в районе залива Каменка Красноярского водохранилища произошло из-за их столкновения. В результате один человек скончался. О происшествии сообщили очевидцы, которые обнаружили на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС одного выжившего рыбака и рядом с ним — тело погибшего. Судьба еще четырех пассажиров лодок «Прогресс» была неизвестна.

Столкновение произошло вечером 10 октября.

Ранее сообщалось о спасении мужчины, у которого случился инсульт во время шторма. Он вместе с супругой находился на борту моторной лодки на Онежском озере в Карелии.