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    11 октября 2020, 06:53

    Спасатели нашли живыми четырех рыбаков с перевернувшихся лодок на Красноярском водохранилище

    Ксения Басырова

    Четыре человека, пропавшие без вести после крушения двух лодок на Красноярском водохранилище, обнаружены живыми. Поисками занимались полицейские и спасатели Балахтинского района.

    «Только что поступила информация, что спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе восьми человек на плавсредстве, обследуя район происшествия, на одном из островков нашли четырех рыбаков живыми», — рассказажа журналистам представитель регионального главка МЧС. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Крушение лодок в районе залива Каменка Красноярского водохранилища произошло из-за их столкновения. В результате один человек скончался. О происшествии сообщили очевидцы, которые обнаружили на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС одного выжившего рыбака и рядом с ним — тело погибшего. Судьба еще четырех пассажиров лодок «Прогресс» была неизвестна.

    Столкновение произошло вечером 10 октября.

    Ранее сообщалось о спасении мужчины, у которого случился инсульт во время шторма. Он вместе с супругой находился на борту моторной лодки на Онежском озере в Карелии.