24 сентября 2020, 16:36
Женщина спасла мужа-рыбака, у которого случился инсульт во время шторма в Карелии
Супружеская пара отправилась на Онежское озеро в Карелии на моторной лодке. У мужчины случился инсульт прямо в лодке, при этом начался шторм. Об этом сообщило издание Губернiя Daily.
По данным телеканала «Царьград», у лодки сломался мотор, и женщине пришлось самостоятельно добираться на веслах до берега во время шторма. Ей так и не удалось это сделать самостоятельно и в какой-то момент она вызвала спасателей.
На улице стемнело, поэтому спасатели искали лодку несколько часов. В результате супругов доставили на берег на катере и госпитализировали.