Женщина спасла мужа-рыбака, у которого случился инсульт во время шторма в Карелии

По данным телеканала «Царьград», у лодки сломался мотор, и женщине пришлось самостоятельно добираться на веслах до берега во время шторма. Ей так и не удалось это сделать самостоятельно и в какой-то момент она вызвала спасателей.

На улице стемнело, поэтому спасатели искали лодку несколько часов. В результате супругов доставили на берег на катере и госпитализировали.