Четыре человека пропали без вести после крушения лодок на Красноярском водохранилище

Две лодки с шестью пассажирами на борту перевернулись на Красноярском водохранилище. Один человек погиб, четверо пропали без вести.

«Девятого октября… ориентировочно в 20.00 произошло опрокидывание двух лодок „Прогресс“ в районе залива Каменка, в которых находилось шесть человек, из них: один человек спасен, один человек погиб, судьба четырех человек неизвестна», — рассказали представители регионального МЧС. Их слова приводит РИА «Новости».

О крушении лодок спасателям рассказали очевидцы. Они связались с МЧС по спутниковой связи и сообщили, что нашли одного выжившего и одного погибшего на берегу в 70-80 километрах выше плотины Красноярской ГЭС.

В начале сентября в Италии погибла российская модель: ее лодка перевернулась в полутора километрах от Сардинии. Девушка захлебнулась морской водой, когда ее накрыла большая волна. Вместе с погибшей на судне был мужчина-фотограф. Полиция Италия запретила ему выезд из страны. Мужчине может грозить обвинение в непредумышленном убийстве. На борту лодки нашли несколько пустых бутылок из-под шампанского.