Спасатели нашли тело женщины на месте схода лавины под Норильском

Спасатели обнаружили тело женщины на месте схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели ранее достали из-под снежных завалов одного пострадавшего. Им оказался подросток. Сейчас юноша находится в больнице. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Сход лавины произошел вечером в пятницу, 8 января, на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Под снежными завалами оказались несколько построек.

Следователи СК России начали доследственную проверку на горнолыжной базе «Гора отдельная».

На место происшествия уже вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра. На его борту находятся начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.