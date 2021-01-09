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    09 января 2021, 04:10

    Спасатели нашли тело женщины на месте схода лавины под Норильском

    Валерия Шафирко

    Спасатели обнаружили тело женщины на месте схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском.
    Спасатели нашли тело женщины на месте схода лавины под Норильском

    По данным МЧС, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Спасатели ранее достали из-под снежных завалов одного пострадавшего. Им оказался подросток. Сейчас юноша находится в больнице. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

    Сход лавины произошел вечером в пятницу, 8 января, на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Под снежными завалами оказались несколько построек.

    Следователи СК России начали доследственную проверку на горнолыжной базе «Гора отдельная».

    На место происшествия уже вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра. На его борту находятся начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.