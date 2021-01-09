МЧС увеличило численность спасательной группы на месте схода лавины под Норильском

На помощь в поиске людей после схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском прибыли 30 человек личного состава и 7 единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.

На место происшествия также вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в спасательном ведомстве. На борту Ан-74 находятся начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ориентировочно самолет прибудет на место происшествия около 8:00 по местному времени.

Сход лавины произошел вечером в пятницу, 8 января, на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Под снежными завалами оказались несколько построек. Спасатели ранее обнаружили одного пострадавшего. Им оказался подросток. Сейчас юноша доставлен в местную больницу. По словам врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи СК России начали доследственную проверку на горнолыжной базе «Гора отдельная».