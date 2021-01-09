Стало известно о состоянии спасенного после лавины под Норильском

Он пояснил, что у юноши множественные переломы и обширное обморожение.

«Находится в шоковом состоянии», — подчеркнул Панферов. В пресс-службе ТАСС подтвердили, что спасли не молодую женщину, а юношу. Это выяснили медики, которым передали подростка. Момент спасения сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели разгребают завалы, а после несут пострадавшего на носилках к медикам. Тогда сотрудники еще считали, что спасли женщину.

Доследственную проверку начали следователи на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском, где снежная лавина накрыла несколько домиков. Об этом сообщила пресс-служба главка С К России.

В ведомстве напомнили, что на лыжной базе после схода лавины под снегом оказались несколько домиков, в которых предположительно могут быть люди. На месте происшествия работает следственно- оперативная группа, ведутся поисковые мероприятия, уточняется количество людей, которые могли оказаться под снегом. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. СК опубликовал видео с места событий на своем канале в YouTube.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели, сотрудники полиции и следователи лопатами разгребают огромные завалы снега в поисках выживших людей. Свет идет от мощных прожекторов. На месте дует сильный ветер.

Волонтеры, которые помогают спасателям разгребать снег сообщили, что нашли части домика, где отдыхала семья из четырех человек. Об этом они заявили в эфире телеканала «Россия 24». По их словам, там находился директор канатной дороги Влад Попов вместе с семьей.

Спасательная операция по поиску людей продолжается. Температура на улице минус 23 градуса. Дует сильный ветер до 12 метров в секунду. По данным МЧС, на месте работают более 200 человек и 18 единиц техники.

Для усиления работающей на месте группировки на место направили спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

В руководстве комплекса «Гора отдельная» заявили, что лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров. Сколько именно людей могут находиться под снегом там сказать затруднились.

«Гора Отдельная» находится на окраине Норильска. Первый подъемник на курорте был запущен в эксплуатацию в 70-е годы. Продолжительность сезона работы комплекса с середины октября и практически до июня.

На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности: есть трассы с «синей», «красной» и даже «черной» маркировкой. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1500 метров при перепаде высот 300 метров.