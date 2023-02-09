Происшествия 09 февраля 2023, 09:26 «Диван чуть не подпрыгнул». Жительница Новосибирска — о последствиях взрыва газа в доме Жительница Новосибирска: волну от взрыва газа почувствовали в 300 метрах от пятиэтажки мэр города Новосибирска / Telegram

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Хлопок газа и обрушение подъезда произошли в пятиэтажке на улице Линейная в Новосибирске. Жители соседних домов тоже почувствовали ударную волну. Они рассказали в «ВКонтакте», как задрожали окна и мебель.

«Рвануло так, думала окно выбьет. Диван чуть не подпрыгнул», — рассказала девушка из дома в 300 метрах от места взрыва.

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Новосибирцы услышали ночью громкие звуки и стали звонить в службу «112». Одна из очевидцев рассказала, что как только узнала точный адрес, побежала туда — в доме № 37 живет одноклассница. По ее словам, пятый этаж рухнул не сразу, взрыв произошел под ним, начался пожар. Но спустя время обрушились и верхние конструкции.

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«Парня еле спасли с первого этажа, еле достали из-за решеток», — написала она.

Взрыв газа в Заельцовском районе произошел ночью, в 07:43 (03:43 по московскому времени) спасатели приняли вызов. МЧС рассказало, что обрушился один подъезд и начался пожар, но по версии Следкома пострадали два подъезда. Погибли два человека, еще 11 разыскивают — работники горадминистрации обзвонили почти всех из 117 прописанных. Жильцов эвакуировали в школу, затем стало известно, что их поселят в гостинице «Северная». Им выплатят из городской казны по 32 тысячи рублей компенсации.