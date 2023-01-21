Эксклюзив 21 января 2023, 16:03 Спасатели нашли детей на месте крушения воздушного шара в Сочи МЧС: двух выбравшихся из застрявшего воздушного шара в Сочи детей нашли РИА «Новости»

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Прибывшие на место застрявшего в лесном массиве Сочи воздушного шара с пассажирами спасатели обнаружили двух детей. Поиски остальных выбравшихся из корзины пока продолжаются. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние пассажиры в результате происшествия не пострадали.

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«Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали. Поиски взрослых продолжаются», — заявили в пресс-службе.

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Полет на воздушном шаре для группы туристов с детьми сорвался из-за корзины, которая зацепилась за дерево в лесном массиве в горах Сочи. Для эвакуации пассажиров спасатели отправили на место вертолет.

Когда специалисты прибыли на место, то выяснилось, что люди выбрались из корзины самостоятельно. На связи со спасателями остался оператор воздушного шара.

«Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

По факту нештатной ситуации с воздушным шаром региональный главк СК объявил о начале проведения проверки. В ведомстве заявили, что речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место отправили следственную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.