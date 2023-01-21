Происшествия 21 января 2023, 14:46 Вертолет МЧС вылетел на помощь застрявшим на воздушном шаре людям в Сочи МЧС: вертолет Ка-32 вылетел на помощь застрявшим на воздушном шаре людям в Сочи РИА «Новости»

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На помощь людям, застрявшим на воздушном шаре в горах Сочи, направили вертолет Ка-32 МЧС России. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, на шаре летели пять человек, трое из них — дети. Со всеми есть связь, их состояние нормальное. На вертолете к месту происшествия прибудут спасатели ЮРПСО МЧС и МКУ «Служба спасения».

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С воздуха спасатели проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей, пояснили в пресс-службе.

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ЧП с воздушным шаром произошло в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Шар застрял на дереве на горе высотой две тысячи метров.