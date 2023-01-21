Происшествия 21 января 2023, 16:04 Пассажиры застрявшего в горах Сочи воздушного шара выбрались сами МЧС: пассажиры застрявшего в горах Сочи воздушного шара выбрались из корзины РИА «Новости»

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Прибывшие на место в горах Сочи для эвакуации пассажиров воздушного шара спасатели выяснили, что туристы выбрались из корзины самостоятельно. Сейчас с вертолета идут их поиски. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Спасатели спустились с вертолета в лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара установили телефонную связь. Проводится поиск людей с воздуха с помощью вертолета Ка-32 и наземным способом», — заявили в ведомстве.

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Региональный главк Следственного комитета начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе ведомства напомнили, что несколько человек, в том числе несовершеннолетние, во время катания на воздушном шаре попали в нештатную ситуацию. Корзина с пассажирами зацепилась за дерево.

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Для выяснения всех обстоятельств на место выехала следственная группа. По итогам проверочных мероприятий следователи примут решение о заведении уголовного дела.

В МЧС ранее уточнили, что на шаре летели пять человек: двое взрослых и трое детей. На место отправили вертолет, чтобы всех эвакуировать.