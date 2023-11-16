Происшествия 16 ноября 2023, 20:50 Спасатели начали поиски жильцов двух квартир обрушившегося дома в Астрахани Глава Астраханской области Бабушкин: спасатели ищут жильцов двух квартир Telegram-канал губернатора Игоря Бабушкина

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При частичном обрушении жилого дома в Астрахани погибла пожилая женщина, спасатели разыскивают жильцов двух квартир. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По предварительной информации, в квартире № 77 погибла 84-летняя женщина. Сотрудники МЧС ведут поиск жильцов квартир № 46 и № 56, сообщил глава региона.

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«Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения», — отметил Бабушкин.

Погибшая пожилая женщина проживала на пятом этаже. В момент ЧП она находилась у себя дома и не успела вовремя покинуть здание, сообщили в инфоштабе. Ее тело спасатели нашли под завалами.

Жители частично обрушившейся пятиэтажки предположили, что ЧП могло произойти из-за перепланировки в одной из квартир. Официальной причины обрушения части здания пока не объявляли.