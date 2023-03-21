Происшествия 21 марта 2023, 02:51 Спасатели на ночь приостановили поиски провалившихся под лед в Ярославской области РИА «Новости»

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Поиски двух мужчин, провалившихся под лед на Волге в Ярославской области, приостановлены водолазами из-за наступления темноты. Об этом сообщили ТАСС в пожарно-спасательной службе региона.

В понедельник, 21 марта, пять человек провалились под лед на реке Волге в Некрасовском районе Ярославской области. Двое сумели выбраться, а еще трое считались пропавшими без вести. В течение дня водолазы извлекли тело одного из утонувших. Им оказался Дима Нова (Свиргунов) — основатель и участник группы Cream Soda.

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«На сегодня поиски закончились, завтра в 08:30 снова начнет работу поисковая группа и водолазы. Сегодня они работали уже более восьми часов, закончился воздух в баллонах, а также завершился световой день», — сообщил собеседник агентства.

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Ранее телеведущий Владимир Маркони высказал свое мнение о Свиргунове. Шоумен заявил, что основатель группы Cream Soda был классным и талантливым творческим деятелем. Он добавил, что был со Свиргуновым в отличных отношениях.