Происшествия 20 марта 2023, 21:14 Жертва талого льда. Смертельная неосторожность убила основателя Cream Soda Заслуженный спасатель РФ Гофштейн заявил, что выход на лед в марте — очевидная глупость "ВКонтакте"

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Дмитрий Свиргунов с друзьями погиб, провалившись под лед Волги. Основателя музыкальной группы Cream Soda знакомые вспоминают как легкого и талантливого человека. Однако проявленная беспечность не оставила ему шанса на спасение. Спасатель рассказал, как нужно действовать, чтобы остаться в живых в схватке с ледяной водой.

Утонул основатель Cream Soda

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, а также его младший брат Роман и друг Григорий Киселев погибли 20 марта в селе Диево-Городище под Ярославлем. Музыкант с компанией отдыхал на даче и ночью они решили пройтись по Волге.

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Лед на реке оказался недостаточно крепким, и пятеро человек рухнули в ледяную воду. Выбраться на берег удалось лишь Валерии Дерман и музыканту из Ярославля Аристарху Ухтомскому, однако мужчина скончался по дороге в больницу.

Позже водолазы нашли тело музыканта, его опознала родственница. Остальных мужчин все еще ищут. В Сети появилось последнее короткое видео Свиргунова: он с приятелем стоит и поет на льду.

Проект молодых музыкантов

Дмитрий Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуева познакомились в 2007 году. Оба молодых человека экспериментировали с музыкальными композициями и скоро начали сотрудничать. Когда в 2012 году музыканты встретились, они решили создать совместный музыкальный проект.

Выбор названия группы Cream Soda был обусловлен тем, что оно хорошо и понятно звучало и на русском, и на английском языках. Уже в 2014 году появился первый виниловый релиз коллектива, а спустя еще два года — дебютный альбом «Пожар».

Вскоре в Cream Soda появилась вокалистка Анна Романовская, которая стала автором текстов к песням группы. Коллектив активно сотрудничал с другими командами и исполнителями, снимал яркие видеоклипы. В июле 2019 года альбом «Комета» занял третье место в чарте Apple Music.

Музыканты Cream Soda Гадаев и Романовская попали в перечень Forbes наиболее перспективных россиян, которым еще не исполнилось 30 лет. Однако в прошлом году Романовская ушла из Cream Soda, сосредоточившись на сольной карьере.

Дмитрий Свиргунов (справа) на съемках клипа Cream Soda и Алены Свиридовой «Розовый фламинго», 2021 год / YouTube

Талантливый, классный, легкий

Художник-постановщик клипа Cream Soda и Алены Свиридовой «Розовый фламинго» Василий Иванов признался, что о гибели музыканта узнал от «360». Он уточнил, что мало общался с группой — все разговоры касались только работы над видео.

Когда музыканты приехали на площадку, уже по нашей части, все было готово. Ребята они отличные, абсолютно не пафосные, достаточно легкие, всегда была такая супер-дружеская атмосфера. Этот проект вызывает максимально теплые воспоминания. Василий Иванов Художник-постановщик

Шоумэн, телеведущий, создатель «Реутов-ТВ» и различных YouTube-проектов Владимир Маркони рассказал «360», что Свиргунов был талантливым музыкантом и хорошим человеком.

Дима был очень классный, талантливый. Написал заставку для шоу «Comment Out». Очень печально и тоскливо, что такая трагедия произошла. Владимир Маркони Шоумэн, телеведущий

Фанаты группы уверены, что предзнаменование гибели основателя Cream Soda есть в строчках песни «Volga», которую группа выпустила в 2017 году. «В плену весенних губ я утону. С тобой иду ко дну», — поется там.

"ВКонтакте"

Выход на лед весной — страшная глупость

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отметил, что выход на лед в третьей декаде марта — просто очевидная глупость. Этого категорически нельзя делать: уже скоро будет ледостав, ледяной покров на реке пористый и непрочный.

Особенно опасны такие прогулки ночью, когда нельзя визуально определить, где лед слабее, появились проталины. Поэтому все, что с этим несчастным случаем связано, нанизано только на три одинаковых слова: глупость, глупость и еще раз глупость! Александр Гофштейн Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса

Гофштейн рассказал, что провалившемуся в ледяную воду, важно помнить: в реках есть течения, которые могут легко утащить под лед. Поэтому нужно стараться сразу развернуться к течению лицом — это поможет сопротивляться, если начнет затягивать под лед. Поворачиваться ногами вперед ни в коем случае нельзя.

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Спасатель добавил, что в полынье нужно максимально раскинуть руки и ноги. Добравшись до края льда, выбираться к берегу перекатываясь или ползком, ни в коем случае не пытаясь встать на ноги. Важно обязательно двигаться в том же направлении, что откуда пришли на реку.

«Так есть шанс, что целым доберетесь до берега. Если же искать новый путь, неизвестно, что он принесет: может быть, там лед будет ломаться и в конце концов вы пропадете», — сказал Гофштейн.

Он подчеркнул, что в ледяной воде человек живет считанные минуты. Если повезло выбраться и добраться до берега или до участка прочного льда, нужно заставить себя раздеться и отжать все вещи.

Холодовые потери в мокрой одежде часто бывают часто несовместимыми с жизнью: вы словно продолжаете быть в холодной воде. А в отжатой одежде между тканью кроме воды уже есть воздух и значит сохраниться если уже не здоровым, то живым, шансы есть. Александр Гофштейн Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса

Гофштейн отметил, что ни в коем случае нельзя пить спиртное: резкое расширение, а потом сжатие сосудов приведет к общему переохлаждению или обморожению.