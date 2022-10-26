Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге | 360°

26 октября 2022, 02:18
Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге
МЧС: в Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Спасатели локализовали крупный пожар на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило городское ГУМЧС.
«26 октября в 00:39 пожар локализован. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Сообщения о пожаре поступили в главк вечером 25 октября. Огонь вспыхнул здании склада, высотой 12 метров в Колпинском районе города. Горели строительные материалы. Площадь пожара, как сообщали в МЧС, составляла 12 тысяч квадратных метров.
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На месте открыли специальный штаб для регулирования действий пожарных. В результате возгорания частично обрушилась одна из стен здания.
Специалисты проверили концентрацию вредных веществ в воздухе. Как отметили в ведомстве, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе не зафиксировано. Городской главк МЧС также публиковал видео с места тушения пожара, на котором показал работу спасателей. Над складским помещением можно было увидеть густые клубы дыма. Изнутри огонь охватил практически все стены.
Санкт-Петербург
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