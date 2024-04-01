Происшествия 01 апреля 2024, 14:28 Спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге МЧС: пожарные в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в цеху в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненным данным, огонь охватил цех по производству трансформаторов. Всего спасатели эвакуировали 24 газовых баллона, среди них — 20 кислородных и четыре пропановых.

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Пожар вспыхнул в микрорайоне Уралмаш на улице Машиностроителей 1 апреля. Огонь охватил площадь в 4,5 тысячи квадратных метров, обрушение кровли произошло на 300 «квадратах». На улицу до прибытия спасателей самостоятельно вышли 15 человек. На месте ЧП развернули оперштаб. К ликвидации пожара привлекли 64 специалиста и 22 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало. Изначально очевидцы сообщали, что дым поднимался с территории «Уралмашзавода», но предприятие опровергло эту информацию.