Важное 01 апреля 2024, 12:54 Крупный пожар произошел в Екатеринбурге МЧС: кровля склада загорелась в цеху на Уралмаше в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге произошел пожар. Загорелась крыша цеха на улице Машиностроителей, сообщило МЧС Свердловской области.

Вызов поступил днем 1 апреля. Пожар произошел в Орджоникидзевском районе на улице Машиностроителей, загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку и начали тушение. К работе привлекли 13 единиц спецтехники.

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«Информации о пострадавших не поступало», — сообщила пресс-служба.

Очевидцы заявили Ura.ru, что столб черного дыма поднялся с территории «Уралмашзавода». Однако пресс-служба предприятия опровергла эту информацию — очаг находился на промышленной площадке другого владельца. МЧС России сообщило, что группировку пожарных увеличили до 52 специалистов и 17 единиц спецтехники, а площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.

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