Происшествия 01 апреля 2024, 13:58 Площадь пожара в Екатеринбурге достигла 4,5 тысячи квадратных метров МЧС: в Екатеринбурге площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи «квадратов»

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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге площадь пожара в цеху увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

До этого сообщалось, что огонь охватил четыре тысячи «квадратов» кровли цеха. Обрушение произошло на 300 квадратных метрах. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 человек.

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«На месте развернут оперативный штаб, наращивается группировка сил и средств. К ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники», — добавили в ведомстве.

Крупный пожар вспыхнул 1 апреля на улице Машиностроителей. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, столб серного дыма поднялся с территории «Уралмашзавода», но в предприятии эти сведения не подтвердили.

Накануне вечером огонь охватил двухэтажное здание на Лесопарковой улице в Рязани. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь удалось потушить.