Происшествия 27 августа 2023, 09:12 Спасатели эвакуировали на вертолете потерявшихся в Бурятии туристов МЧС: пропавших при сплаве на катамаранах в Бурятии туристов эвакуировали

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Спасатели МЧС России эвакуировали потерявшихся путешественников в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Как оказалось, в реке поднялся уровень воды. Туристы не могли вернуться самостоятельно», — уточнили в МЧС России.

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Группа из пяти человек сплавлялась по реке Тые на двух катамаранах. Но в назначенное время туристы не вернулись. Спасатели отправились на их поиски на вертолете Ми-8. Путешественников нашли и доставили в Нижнеангарск.

Раннее спасатели эвакуировали туристов с детьми с мыса на Сахалине. Группа шла через мыс Крильон к реке Перепутье. При переходе реки Ульяновки руководитель отряда получила травму головы, женщина запросила эвакуацию.

До этого сотрудники спасательных служб эвакуировали четверых белорусских альпинистов и одного россиянина с Эльбруса. Двум людям стало плохо, когда они находились на высоте 5300 метров над уровнем моря.