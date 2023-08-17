Происшествия 17 августа 2023, 04:19 Туристов с детьми эвакуировали с мыса на Сахалине Unsplash

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Туристическую группу с детьми забрали с мыса Крильон на Сахалине. Об эвакуации сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

По информации ведомства, 16 августа группа туристов шла через мыс Крильон к реке Перепутье. При переходе реки Ульяновки руководитель отряда получила травму головы. Женщина запросила эвакуацию.

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На место прибыли врачи, которые осмотрели пострадавшую. Они пришли к выводу, что ее жизни ничего не угрожает, а состояние оценили как удовлетворительное. После этого членов группы эвакуировали спасатели. Они доставили людей на автомобилях повышенной проходимости в город Невельск.

Всего в туристическую группу входили 14 зарегистрированных человек, включая пятерых детей.

Ранее авария произошла на дороге к озеру Рица в Абхазии. В машине находились четверо туристов. Пострадавших уже выписали из больницы.